Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)

Borsa İstanbul'da yarın 2 hissenin fiyatında kar payı, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme olacak. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

YARIN TEMETTÜ DAĞITACAK 2 ŞİRKET

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)

Şirket pay başına brüt 0,2148206 TL, net 0,1825975 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran olarak duyurulmuştu.

ŞEKERBANK T.A.Ş. (SEK, SKBNK)

Pay başına brüt 0,050 TL, net 0,0425 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran.

