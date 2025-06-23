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Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran salı günü. Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 şirket için de bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın yani 24 Haziran 2025.

23 Haziran 2025 | 19:16
Son Güncellenme: 23 Haziran 2025 | 19:17
Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)

Borsa İstanbul'da yarın 2 hissenin fiyatında kar payı, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme olacak. Borsa İstanbul'dan hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

YARIN TEMETTÜ DAĞITACAK 2 ŞİRKET

KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
Şirket pay başına brüt 0,2148206 TL, net 0,1825975 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran olarak duyurulmuştu.

ŞEKERBANK T.A.Ş. (SEK, SKBNK)
Pay başına brüt 0,050 TL, net 0,0425 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran, ödeme tarihi ise 26 Haziran.
 

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Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
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