Yarın 3 şirket temettü dağıtacak (1 Temmuz)

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)
Pay başına brüt 1,5000067 TL, net 1,2750056 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz.
MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)
Pay başına brüt 0,050 TL, net 0,050 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz.
YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK)
Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz.