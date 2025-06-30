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Yarın 3 şirket temettü dağıtacak (1 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yeni ayın ilk günü, yani 1 Temmuz salı günü.

30 Haziran 2025 | 16:55
Yarın 3 şirket temettü dağıtacak (1 Temmuz)

LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)
Pay başına brüt 1,5000067 TL, net 1,2750056 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz. 

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MHRGY)
Pay başına brüt 0,050 TL, net 0,050 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz.

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YAPRK)
Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz, ödeme tarihi 3 Temmuz.

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Tesla'ya halka arzda 10 bin dolar yatıran ne kadar kazandı?
Bugün 1 bedelli, 1 temettü var
Borsada bu hafta genel kurulu olan 17 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Temmuzun ilk haftası temettüsü kesinleşmiş 6 şirket
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık görünümü
Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Fenerbahçe bedelli tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
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