Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (2 Temmuz)

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)
Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)
Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.
KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER)
Pay başına brüt 0,0861618 TL, net 0,0732375 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.