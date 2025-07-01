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Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (2 Temmuz)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz. İşte o şirketler:

01 Temmuz 2025 | 16:29
Son Güncellenme: 01 Temmuz 2025 | 17:09
Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak (2 Temmuz)

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)
Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)
Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER)
Pay başına brüt 0,0861618 TL, net 0,0732375 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi 4 Temmuz.
 

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