Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)
Brüt 0,55 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
Şirket 4 taksit halinde toplamda net 5,0622453 TL temettü açıklamıştı. Net 0,80 TL olan üçüncü taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi 27 Haziran
TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)
Pay başına brüt 3,5 TL, net 2,975 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.