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Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 25 Haziran 2025. İşte o şirketler:

24 Haziran 2025 | 18:32
Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak

ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ATAKP)
Brüt 0,55 TL, net 0,4675 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
Şirket 4 taksit halinde toplamda net 5,0622453 TL temettü açıklamıştı. Net 0,80 TL olan üçüncü taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi 27 Haziran

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TABGD)
Pay başına brüt 3,5 TL, net 2,975 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran.

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BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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