Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu

Katılımevim'den yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 4 Haziran 2026. Şirketten yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin 7.500.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 180.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'si geçmiş yıl karlarından, 350.000.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden ve 1.490.000.000 TL'si 2024 yılı dönem karından karşılanmak üzere 2.070.000.000-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.890.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve bu kapsamda hazırlanan esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metnine uygun görüş verilmesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na 12 Mart 2025 tarihinde başvuru yapılmıştı.

Bedelsiz sermaye artışına ilişkin pay ihracı ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.05.2025 Tarih ve 33/1004 sayılı kararıyla onaylanmış olup, onaylanmasına ilişkin duyuru 30 Mayıs 2025 tarih ve 2025/32 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 04/06/2025'tir.