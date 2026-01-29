Yüzde 200 bedelli başvurusunu duyurdu

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM), esas sözleşmenin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinden aldığı yetki çerçevesinde bedelli sermaye artırımına gidiyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi " başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak; 2.000.000.000 TL (İki Milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 600.000.000 TL (Altı Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %200 oranında 1.200.000.000 TL (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası) tutarında nakit (bedelli) olarak artırılarak 1.800.000.000 TL (Bir Milyar Sekiz Yüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ilişkin hazırlanan Fon Kullanım Raporu ve İzahname'nin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na (28.01.2026) başvuruda bulunulmuştur.