Genç yetenek programı
Türk Telekom’un Genç Yetenek Programı ‘Türk Telekom START’ın değerlendirme aşamalarını ve mülakatları başarıyla tamamlayan 72 yeni mezun genç, gerçekleştirilen oryantasyon programıyla kariyerlerine adım attı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
START Genç Yetenek Programı’yla Türk Telekom’a dahil olan genç yetenekler, teknoloji, pazarlama ve müşteri hizmetleri, strateji planlama ve iş geliştirme, finans, insan kaynakları, regülasyon, satış, toptan satış, satın alma ve tedarikçi yönetimi birimlerinde tam zamanlı çalışmaya başladı.
START’lara ilk günlerinde sıcak bir hoş geldin mesajı vermek ve işe uyumlarını kolaylaştırmak adına da START oryantasyon etkinliği düzenlendi.
Türk Telekom START Programı, bünyesine dahil ettiği genç yeteneklere mobil iletişim, internet, ev telefonu ve TV segmentlerinde telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı sunuyor.
Türk Telekom START Programı’nda genç yetenekler, yeni işlerindeki mevcut sorumluluklarının yanı sıra, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri, mentorluk, inovasyon projelerine katılım ve rotasyon gibi fırsatlar içeren 18 aylık bir eğitim programına da dahil oluyorlar.
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