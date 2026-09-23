Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM), bugün ilk taksit temettü ödemesinin hak kullanımını gerçekleştiriyor. Pay başına brüt temettü ve 59,40 TL kapanış fiyatı üzerinden hesaplanan teorik fiyat 58,979 TL oldu.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, temettünün ilk taksitine ilişkin hak kullanım tarihi 23 Eylül 2026 olarak belirlenmişti.
Açıklamaya göre, Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM) paylarında, temettü ödemesi nedeniyle hesaplanan teorik fiyat ve pay başına ödeme tutarları aşağıda yer alıyor.
Şirketin KAP’a ilettiği açıklamadaki temettü tutarları ve hesaplanan teorik fiyat şu şekilde:
Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (OFSYM)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,4208058 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,3576849 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 58,979 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)