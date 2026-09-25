Para piyasası fonlarında sert düşüş: Bir haftada 456 milyar TL çıkış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri, para piyasası fonlarında 18 Eylül ile biten haftada belirgin bir sermaye çıkışı gerçekleştiğini gösteriyor.

Açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 2 trilyon 140 milyar TL seviyesinde bulunan para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü, 456 milyar TL’lik net azalışla 1 trilyon 680 milyar TL düzeyine geriledi. Bu hareketlilik, toplam fon varlıklarında tek bir haftada yüzde 21,4 oranında bir daralmaya işaret ediyor.

Oransal bazda değerlendirildiğinde söz konusu gerileme, Mart 2025 döneminden bu yana para piyasası fonlarında kaydedilen en yüksek haftalık düşüş olarak öne çıkıyor.