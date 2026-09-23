Borsanın en değerlisi yeni iş ilişkisini KAP'a bildirdi: Bir şirket ile 1,2 milyar Euro'luk sözleşme imzaladı

ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır." bilgisi verildi.

Şirket, yeni iş ilişkisinin cirosunu olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

ASELSAN ile ROKETSAN arasında Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1.234.210.000,- Euro olan sözleşme imzalanmıştır.