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  • Borsanın en değerlisi yeni iş ilişkisini KAP'a bildirdi: Bir şirket ile 1,2 milyar Euro'luk sözleşme imzaladı

Borsanın en değerlisi yeni iş ilişkisini KAP'a bildirdi: Bir şirket ile 1,2 milyar Euro'luk sözleşme imzaladı

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS), ROKETSAN ile hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin Euro tutarında sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsanın en değerlisi yeni iş ilişkisini KAP'a bildirdi: Bir şirket ile 1,2 milyar Euro'luk sözleşme imzaladı

ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin avroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır." bilgisi verildi.

Şirket, yeni iş ilişkisinin cirosunu olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

ASELSAN ile ROKETSAN arasında Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1.234.210.000,- Euro olan sözleşme imzalanmıştır.

 

 

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