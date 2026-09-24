Önen Gıda Sanayi A.Ş., halka arz için SPK’ya başvurdu

Niyazi Önen Holding’in Dardanel Önentaş’tan sonra ikinci büyük üretim şirketi olan Önen Gıda, paylarının halka arzı amacıyla hazırlanan izahnamenin onaylanması için 18.09.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

Halka arz süreci Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülüyor.

Entegre üretim altyapısı ve modern teknolojileriyle kategorilerinde lider



Kuruluşundan bu yana üretim kapasitesini istikrarlı biçimde artıran Önen Gıda, modern üretim teknolojileri ve güçlü altyapısıyla konumunu güçlendiriyor. Türkiye’de sandviç ve suşi kategorilerinin öncü markası olan Önen Gıda, bu kategorilerin yanı sıra hazır yemek ile dondurulmuş ve soğutulmuş deniz ürünleri kategorilerinde de faaliyet gösteriyor.

Önen Gıda, İstanbul Dudullu, Çanakkale Kepez ve Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan üretim tesisleriyle faaliyetlerini sürdürürken bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Şirket, İstanbul Dudullu’daki tesisinde sandviç, Çanakkale Kepez’deki tesisinde hazır yemek, dondurulmuş ve soğutulmuş ürünler, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan suşi fabrikasında ise suşi üretimi gerçekleştiriyor.



Geniş ürün portföyü ve global büyüme vizyonuyla hareket eden Önen Gıda, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına yönelik pratik ve sağlıklı ürünler geliştirerek yenilikçi kategorilerdeki büyüme ivmesini güçlendiriyor.



İSO 500 listesinde



Hızlı, pratik ve deneyim odaklı tüketim alanlarındaki gelişimiyle öne çıkan Önen Gıda, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında 462’nci sırada yer aldı.

Önen Gıda’nın ürünleri, yurt içinde Dardanel Dağıtım, yurt dışında ise Dardanel Dış Ticaret aracılığıyla başta zincir ve indirim marketleri ile zincir akaryakıt istasyonları olmak üzere organize perakende noktalarında tüketiciyle buluşuyor.

SPK’ya sunulan izahname, Önen Gıda (www.onengida.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ykyatirim.com.tr) web adreslerinden incelenebilir.