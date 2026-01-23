ARA
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde taşra teşkilatında istihdam edilecek 1389 sürekli işçi alımı süreci, Kasım ayındaki başvuruların ardından kritik bir aşamaya geldi. Adayların merakla beklediği kura takvimi netleşti. Peki DSİ personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? DSİ işçi alımı için kura tarihi


DSİ personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? DSİ işçi alımı için kura tarihi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesinde taşra teşkilatında istihdam edilecek 1389 sürekli işçi alımı süreci, adayların evrak teslim aşamasının ardından kura çekimi aşamasına ulaştı. Merakla beklenen kura tarihi ve sürece dair detaylar resmi makamlarca paylaşıldı.

DSİ Kura ve İstihdam Detayları

Kura Tarihi: 2 Mart 2026

Yöntem: Toplam 1389 personelin 1.305'i herhangi bir ek sınav olmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Kalan 84 operatör kadrosu için ise kuranın ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav süreci işletilecek.

Duyuru Kanalları: Kura çekiminin tam saati ve yapılacağı salon bilgisi, başvuruda bulunduğunuz ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ilan edilecek.

 

Kura Sonrası Süreç

Asil ve Yedek Listeler: Noter huzurunda yapılacak çekilişle, açık iş sayısı kadar "Asil" ve aynı sayıda "Yedek" aday belirlenecek.

Belge Kontrolü: Kurada ismi çıkan adayların, ilan edilen şartları (öğrenim belgesi, ehliyet, sertifika vb.) taşıyıp taşımadıkları ilgili bölge müdürlüklerince kontrol edilecek. Şartları uymayan asil adayların yerine yedek adaylar davet edilecek.

Tebligat: Adaylara ayrıca bir yazılı tebligat gönderilmeyecek; bölge müdürlüklerinin internet sitelerindeki duyurular resmi tebliğ yerine geçecek.

 

Operatör Adayları İçin Ek Sınav

Noter kurasıyla belirlenecek 84 operatör adayı için kura sadece bir "ön eleme" niteliği taşıyor. Bu adayların isimleri belirlendikten sonra, mesleki yeterliliklerini ölçmek üzere uygulama sınavına girmeleri gerekecek.
