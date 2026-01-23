DSİ personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? DSİ işçi alımı için kura tarihi

DSİ Kura ve İstihdam Detayları

Kura Tarihi: 2 Mart 2026

Yöntem: Toplam 1389 personelin 1.305'i herhangi bir ek sınav olmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek. Kalan 84 operatör kadrosu için ise kuranın ardından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav süreci işletilecek.

Duyuru Kanalları: Kura çekiminin tam saati ve yapılacağı salon bilgisi, başvuruda bulunduğunuz ilgili DSİ Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ilan edilecek.