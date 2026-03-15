İstanbul'da Pazartesi sabahı bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak.

Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.