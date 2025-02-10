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İşsizlik oranı Aralık'ta azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,5'e düştü.

10 Şubat 2025 | 10:32
Son Güncellenme: 10 Şubat 2025 | 11:09
İşsizlik oranı Aralık'ta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 39 bin azalarak 3 milyon 26 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,3 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda yüzde 22,1 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Buna göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202211,110,711,210,910,910,210,29,810,110,310,110,3
20239,710,010,110,19,69,49,39,29,18,59,08,8
20249,18,78,78,68,59,28,98,68,68,88,6​​​​​​​8,5

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, aralıkta bir önceki aya göre 54 bin kişi azalarak 32 milyon 718 bin oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 49,5 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla 94 bin kişi azalarak 35 milyon 743 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,9 iken kadınlarda yüzde 36,6 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin, 2024'ün aralık ayında değişmeyerek 42,9 olduğu belirlendi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da aralıkta aylık bazda değişmeyerek yüzde 28,2 olarak tespit edildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde aralık ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.12432.71733.407
İş gücü (bin kişi)35.74323.51612.228
İstihdam (bin kişi)32.71821.88910.829
İşsiz (bin kişi)3.0261.6271.399
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.3819.20221.179
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,171,936,6
İstihdam oranı (yüzde)49,566,932,4
İşsizlik oranı (yüzde)8,56,911,4
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)16,313,122,1


 

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