Türk akademisyenden dikkat çeken buluş: Binde bir hata payıyla çalışıyor

Tohum satan firmaların sayma ihtiyacı olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Firmalar tohumlarını ürettikten sonra pakette adetli satıyor. Adetli satılması için de bu tohumların sayılması ve paketlerde tam adette olması gerekiyor. Bundan dolayı böyle bir proje geliştirdik. Görüntü işleme ve otomasyon alanında teknoloji üreten bir AR-GE firmasıyız.

Endüstriyel kameralar, görüntü işleme donanımları ve farklı teknolojileri bir araya getirip bu makineyi geliştiriyoruz. Katma değerli yaptığımız şey de kendi tasarımımız olan donanımlar ve yazılımdır. Makinemizin en büyük özelliği kullanıcı dostu bir arayüzünün olması ve farklı boyutlardaki tohumların, nesnelerin yüksek hızlarda ve doğruluklarda saydırılabiliyor olması. Burada yüksek hız ve yüksek doğruluk bizim için çok önemli. Çünkü sanayide bu işler yapıldığında günlük sayımla paket adetleri çok fazla olduğu için makinenin çok yüksek hızlarda ve aynı zamanda çok yüksek doğrulukta sayması gerekiyor. Geliştirdiğimiz makine binde bir hatayla çalışıyor ve çok yüksek hızlarda sayım yapabiliyor."