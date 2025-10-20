Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 200 sözleşmeli personel alımına ilişkin ilan, Resmî Gazete'de yayımlandı. 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel alımı başvuruları 13 Ekim tarihinde başladı. 24 Ekim tarihinde sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları arasından yapacağı toplam 200 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru ve sonuç duyurusu süreçleri netleşmiştir.

Başvuru Adresi: Başvurular, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Yerleştirme Kriteri: 200 kişilik personel alımında yerleştirme işlemi, adayların KPSS puan üstünlüğüne göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Sonuç Duyurusu: Başvuru ve yerleştirme sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresleri olan www.tarimorman.gov.tr ve/veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM adreslerinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 200 sözleşmeli personel}$ alımına ilişkin ilanda belirtilen genel şartlar ve sonuç süreçlerine dair detaylar şunlardır:

Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alımı şartları

Alımlarda adayların 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları göz önünde bulundurulacaktır. (Adayların ilgili puan türlerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.

Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil aday ve bu sayının 3 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirmeye hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, Bakanlığın resmî internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacaktır.