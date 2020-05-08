Faaliyet alanı yatırımların finansmanı olan leasing sektörünün gelişmesi ve büyümesi, Türkiye ekonomisinin kalkınması açısından büyük öneme sahip. Özellikle çoğu şirketin kaynağa ihtiyaç duyduğu bu dönemde leasing önemli bir alternatif finansman yöntemi olarak duruyor.

Leasing sektörü için 2018 yılı oldukça zorlu geçti. Özellikle yılın ikinci yarısında işlem hacimlerinde önemli daralmalar meydana geldi. 2017 yılında 6,2 milyar dolar işlem hacmi olan sektör 2018’i 4,8 milyar dolarlık hacimle kapattı. 2019’da işler daha da kötüleşti ve sektör yılı 2,5 milyar dolarlık hacimle tamamladı.

Leasing için 2020 beklentisi yüzde 34 büyümeyle 3,4 milyar dolar hacme ulaşmaktı. Yılın ilk ayları da iyi gidiyordu. Ancak mart ayında Türkiye’ye de ulaşan koronavirüs salgını, yatırımları ve dolayısıyla leasing sektörünün işlem hacmini de olumsuz etkiledi. Bugün gelinen noktada sektörde yüzde 25-30 daralma bekleniyor.

Salgında olası bir ikinci dalga durumunda kötü senaryo dahi hayata geçebilir. Kötü senaryoda ise beklenti sektörün 2020’yi yarı yarıya daralmayla kapatacağı yönünde.

Peki, tüm bu senaryolar çerçevesinde 2020 yılı için leasing şirketlerinin beklentileri nasıl? Bu dönemde iş yapış şekilleri nasıl değişti? Süreci nasıl yönetiyorlar? Sektörde neler bekleniyor? Sektörün önünün açılması için düzenleyici otoriteden neler talep ediliyor?

Bu soruların yanıtları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.