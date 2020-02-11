TÜSİAD işsizlikte düşüş bekliyor
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 yılı tahminlerini geçen hafta açıkladı.
Bu tahminleri kısaca şöyle özetlemek mümkün:
- TÜSİAD’a göre, Türkiye ekonomisi 2020’de yüzde 3,5 büyüyecek. Hükümetin 2020 yılı büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu, buna karşılık ekonomik kamuoyundaki beklentilerin yüzde 3 dolayında büyümeye işaret ettiğini belirtelim. TÜSİAD’ın tahmini kamuoyundaki beklentilere yakın. TÜSİAD, 2020’de büyümenin iç talep çekişli olmasını bekliyor. Artan ithalat nedeniyle net dış talebin ise büyümeye negatif katkısı olacağını tahmin ediyor.
- TÜSİAD’a göre 2020’de işsizlik oranı yüzde 12,2 olacak. Bu oran 2019’a göre önemli bir düşüşe tekabül ediyor.
Ancak ekonominin yüzde 3,5 büyüyeceği bir yılda işsizlikteki bu düşüşün nasıl sağlanabileceği konusunda raporda bir açıklamaya rastlayamadık.
- TÜSİAD, 2020 sonunda enflasyonun yüzde 10,2 olmasını bekliyor. Para politikasının büyümeye kısmi destek sağlayacağını öngörüyor ve enflasyonda çift haneli görünümün devam edeceğini tahmin ediyor. Ayrıca talep koşullarındaki canlanmanın fiyatlar üzerindeki baskıyı bir miktar artıracağını düşünüyor.
- TÜSİAD’a göre bütçe açığında gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oran olarak değişiklik olmayacak. Kurum, bütçe açığının GSYH’ye oranının 2020’de de yüzde 2,9 olmasını bekliyor.
- TÜSİAD, 2019’da sıfırın biraz üzerinde fazla vermesi beklenen cari işlemler dengesinin ise 2020’de yeniden açık vereceğini tahmin ediyor. TÜSİAD’a göre cari işlemler dengesi 2020’de GSYH’nin yüzde 2si kadar açık verecek.
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