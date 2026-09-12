Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket var

Açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Maldivler Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir şirket arasında, lagün üzerine kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesine ilişkin iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında GES ve BESS ekipman ve malzemelerinin tedarik ve teslimine ilişkin sözleşme ile sistemlerin montaj, test, devreye alma ve Enerji Yönetim Sistemi kurulumuna ilişkin sözleşmelerin toplam bedeli 7.500.000-ABD Doları'dır. (Yedi Milyon Beş Yüz Bin ABD Doları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, 07.09.2026 tarihli TCMB Döviz Alış USD/TL kuru esas alınarak toplam 362.598.750-TL'dir.) Söz konusu proje, lagün ve deniz ortam koşullarına uygun mühendislik çözümleriyle güneş enerjisi üretimi, batarya enerji depolama, güç dönüşümü ve enerji yönetim sistemlerini bir araya getiren entegre ve yüksek teknoloji içeren bir yenilenebilir enerji projesidir. Proje ile uluslararası ölçekte faaliyet gösteren lüks turizm tesisinin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, enerji verimliliğinin artırılması ve daha sürdürülebilir bir işletme yapısına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Şirketimizin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerinin ve yenilenebilir enerji ile enerji depolama alanındaki proje portföyünün geliştirilmesine katkı sağlayacak söz konusu projenin ilerleyişine ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.