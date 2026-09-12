Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 MASFEN ENERJİ A.Ş. (MASFN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Maldivler Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir şirket arasında, lagün üzerine kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesine ilişkin iki ayrı sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında GES ve BESS ekipman ve malzemelerinin tedarik ve teslimine ilişkin sözleşme ile sistemlerin montaj, test, devreye alma ve Enerji Yönetim Sistemi kurulumuna ilişkin sözleşmelerin toplam bedeli 7.500.000-ABD Doları'dır. (Yedi Milyon Beş Yüz Bin ABD Doları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, 07.09.2026 tarihli TCMB Döviz Alış USD/TL kuru esas alınarak toplam 362.598.750-TL'dir.) Söz konusu proje, lagün ve deniz ortam koşullarına uygun mühendislik çözümleriyle güneş enerjisi üretimi, batarya enerji depolama, güç dönüşümü ve enerji yönetim sistemlerini bir araya getiren entegre ve yüksek teknoloji içeren bir yenilenebilir enerji projesidir. Proje ile uluslararası ölçekte faaliyet gösteren lüks turizm tesisinin enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, enerji verimliliğinin artırılması ve daha sürdürülebilir bir işletme yapısına katkı sağlaması hedeflenmektedir. Şirketimizin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerinin ve yenilenebilir enerji ile enerji depolama alanındaki proje portföyünün geliştirilmesine katkı sağlayacak söz konusu projenin ilerleyişine ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
2 TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (MARBL)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin Amerika'da mukim bağlı ortaklığı Marble Systems Inc firmasının iştiraki olan NBS Tile Inc. ,San Juan Porto Riko'da bulunan bir otel projesi için mermer tedarik anlaşması yapmıştır. Sipariş toplamı 738.405 ABD Dolardır.
3 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. ile Türkiye'de yerleşik, turizm sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir müşteri arasında, bir otel projesi kapsamında mobilya ve tefrişat işlerinin üretim ve montajının gerçekleştirilmesine yönelik KDV dâhil toplam 199.456.540,71 TL bedelli sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmanın, Şirketimizin proje bazlı iş hacmine, üretim ve uygulama kabiliyetlerinin etkin kullanımına, hasılatına ve operasyonel kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
4 BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. (BETAE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Ukrayna'da yerleşik iki farklı firma arasında güç transformatörü tedarikine yönelik 1.858.400 ABD Doları tutarında sözleşmeler imzalanmıştır. Teslimatlar sözleşmelerde belirlenen şartlar ve takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Sözleşmelerin bedeli Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ABD Doları döviz alış kuru esas alındığında 89.959.383 TL'sına karşılık gelmektedir. Sözleşmelerin bedeli Şirketimizin 2025 yılı sonu satış hasılatına oranı %1,92'dir. Şirketimizin ihracat faaliyetleri kapsamında imzalanan söz konusu sözleşmelerin, satış gelirlerine ve finansal performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.