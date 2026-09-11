Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta 4 şirket temettü dağıtacak (14-18 Eylül) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da 14-18 Eylül haftasında dört şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak. AKFGY ve BULGS 15 Eylül’de, BIMAS 16 Eylül’de, BIGCH ise 18 Eylül’de kâr payı ödemesi gerçekleştirecek. İşte gelecek haftanın temettü takvimi: &nbsp; 

Akfen GYO (AKFGY)
Tarih: 15 Eylül 2026 Pay Başına Net Temettü: 0,0137 TL 

Bulls Girişim (BULGS)
Tarih: 15 Eylül 2026 Pay Başına Net Temettü: 0,0933 TL 

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)
Tarih: 16 Eylül 2026 Pay Başına Net Temettü: 2,1250 TL 

Büyük Şefler Gıda / BigChefs (BIGCH)
Tarih: 18 Eylül 2026 Pay Başına Net Temettü: 0,0850 TL