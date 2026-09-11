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  • Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta 4 şirket temettü dağıtacak (14-18 Eylül) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta 4 şirket temettü dağıtacak (14-18 Eylül) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul'da 14-18 Eylül 2026 haftasında dört şirket yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Edip Üçok
Edip Üçok
Borsa İstanbul'da önümüzdeki hafta 4 şirket temettü dağıtacak (14-18 Eylül) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da 14-18 Eylül haftasında dört şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak.

AKFGY ve BULGS 15 Eylül’de, BIMAS 16 Eylül’de, BIGCH ise 18 Eylül’de kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

İşte gelecek haftanın temettü takvimi:

 

1 Akfen GYO (AKFGY)

Akfen GYO (AKFGY)

Tarih: 15 Eylül 2026

Pay Başına Net Temettü: 0,0137 TL

2 Bulls Girişim (BULGS)

Bulls Girişim (BULGS)

Tarih: 15 Eylül 2026

Pay Başına Net Temettü: 0,0933 TL

3 BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)

Tarih: 16 Eylül 2026

Pay Başına Net Temettü: 2,1250 TL

4 Büyük Şefler Gıda / BigChefs (BIGCH)

Büyük Şefler Gıda / BigChefs (BIGCH)

Tarih: 18 Eylül 2026

Pay Başına Net Temettü: 0,0850 TL
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