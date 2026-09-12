Omega, Japon şirketle stratejik ortaklık yolunda

Endüstriyel elektrik panoları üreten ve entegre teknik hizmetleri sunan Omega Grup, stratejik ortaklıkla büyüme yolculuğunu hızlandıracak. Geçen yılı yaklaşık 2,5 milyar TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl yüzde 60 büyüme öngörürken ortaklık görüşmeleriyle Avrupa ve Amerika pazarındaki adımlarını güçlendirmeyi planlıyor.

Ekonomist’in 19 - 29 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Amerika pazarında satış ve hizmet sunmak üzere gerekli sertifika programlarını sağladıklarını belirten Omega Grup Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, şirketin yurt dışı satışlarını güçlendirmek üzere stratejik ortaklık yapabileceklerini söylüyor. Bunun için Japonya merkezli bir şirketle görüşme halinde olduklarını ve sürecin devam ettiğini aktaran Öner Çelebi, 2027 yılında bu stratejik ortaklık sürecini tamamlamış olmayı hedeflediklerini kaydediyor. Çelebi, bunun kendilerine sermaye desteği sağlayacağını ve yeni pazarlarda büyüme hamlesini hızlandıracağını aktarıyor.

Data merkezleri talebi artırdı

Grubun büyüme rotasında ilk sırada Amerika’nın yer almasının temel sebebi ise yapay zekâ yatırımlarıyla hızla büyüyen veri merkezlerinin yarattığı elektrik altyapısı talebinden pay almak. Bu potansiyele doğrudan yanıt vermek üzere ABD’ye satış için gerekli sertifikasyon sürecini başlattıklarını ve ilk sertifikayı aldıklarını kaydeden Öner Çelebi, ABD’de üretim tesisi seçeneğini de değerlendirdiklerini ancak ilk aşamada Türkiye’de üretim yaparak ABD’de satış ve satış sonrası hizmet organizasyonu oluşturmanın daha avantajlı göründüğünü söylüyor. Yapay zekânın yaygınlaşmasıyla veri merkezlerinin güç ihtiyacının arttığını ve bunun elektrik altyapısı ve pano pazarını da büyüttüğünü aktaran Öner Çelebi, “Amerika pazarında inanılmaz bir elektrik panosu talebi var. Çünkü Amerika’daki altyapı değişiyor. Yapay zeka ile data merkezlerinin güç ihtiyacının artması talebi güçlendirdi. Şu an Amerika, dünyada bu alanda en çok altyapı yatırımın yapıldığı ve en çok elektrikle alakalı işlerin görüldüğü yer oldu” diyor.

Beş yılda 12 kat büyüdü

Omega Grup’un ilk şirketlerinden Omega Mühendislik, 1993 yılından bu yana elektrik taahhüt ve mühendislik alanında faaliyet gösteriyor. Alçak gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim ve zayıf akım sistemlerinde anahtar teslim projeler gerçekleştiren şirket; finans kuruluşları, veri merkezleri, oteller, endüstriyel tesisler ve teknoloji binaları başta olmak üzere büyük ölçekli projelerde görev alıyor. Elektrik pano üretimi ve enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirket, Siemens ile de çözüm ortağı. Şirketin cirosunu beş yılda 12 kat artırdıklarına işaret eden Çelebi, şöyle konuşuyor: “2026 yılının ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre ciromuzu üçe katladık. Bununla birlikte büyümeyi yalnızca ciro artışı olarak değerlendirmiyoruz. Bugün proje portföyümüzün yaklaşık yarısını uluslararası projeler oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde ihracat ve yurt dışı projelerin toplam iş hacmimiz içindeki payını daha da artırmayı, özellikle Avrupa ve yakın coğrafyadaki faaliyetlerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.”