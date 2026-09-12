Yüksek maliyetlere rağmen üretmekten vazgeçmiyor

Girdi maliyetlerinin ciddi oranda arttığını belirten Yaşar, "Geçen yıla kıyasla besi hayvanı alım maliyetlerimiz, yem, mazot ve girdi masraflarımız ciddi oranda arttı. Et fiyatları girdi maliyetlerinin gerisinde kalsa da ileride şartların daha iyi olacağını ümit ederek üretime aralıksız devam ediyoruz. Bizim işimiz bu. Yıllardır bu işe emek veriyoruz ve üretmekten başka yolumuz yok" diye konuştu