ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 ayın en düşük seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 186 bine indi. Piyasa beklentilerinin aksine azalış göstererek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 205 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 192 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 9 bin 250 kişi azalarak 197 bin 500'e geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 14 Ocak ile biten haftada 20 bin kişi artarak 1 milyon 675 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasına rağmen iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Mal ticareti açığı yüzde 8,8 arttı

ABD'de mal ticareti açığı da, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 8,8 artarak 90,3 milyar dolar oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ait mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 8,8 artarak 90,3 milyar dolara yükseldi.

Mal ticaret açığı, geçen yıl kasım ayında 82,9 milyar dolarla 2 yılın en düşük seviyesini kaydetmişti.

Söz konusu dönemde mal ihracatı yüzde 1,6 azalışla 166,8 milyar dolara gerilerken, mal ithalatı yüzde 1,9 artarak 257,1 milyar dolara çıktı.

Mal ticaret açığı, 2022 yılı genelinde ise 1,19 trilyon dolara yükseldi. Söz konusu açık 2021'de 1,08 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Öte yandan toptan eşya stokları geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 ve perakende stokları da yüzde 0,5 arttı.

Dayanıklı mal siparişleri aralıkta beklentileri aştı

Bakanlık Aralık 2022'ye ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini de açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,6 yükselişle 286,9 milyar dolar oldu. Son 5 ayın 4'ünde artış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 2,5 yükselmesi öngörülüyordu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, geçen yıl kasımda ise yüzde 1,7 azalarak 271,6 milyar dolara gerilemişti.

Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, Aralık 2022'de yüzde 16,7 artış gösterdi. Ulaşım hariç siparişler, aynı dönemde yüzde 0,1 düşerken, savunma hariç siparişler yüzde 6,3'lük yükseliş kaydetti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.