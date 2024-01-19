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ABD Senatosu'ndan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

ABD Senatosu, federal hükümetin kısmi olarak kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

19 Ocak 2024 | 09:31
ABD Senatosu'ndan hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay

Federal hükümete mart ayı başına kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, 18'e karşı 77 oyla kabul edildi.

Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, tasarı aleyhinde oy kullananların tamamı Cumhuriyetçi senatörler oldu.

Ülkede Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarına 19 Ocak'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına çok az bir süre kala ABD Senatosu'ndan geçen tasarının bir sonraki durağı ABD Temsilciler Meclisi olacak.

Geçici bütçe tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Yeni bütçe tasarısıyla, Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıkları ile ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne 1 Mart'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 8 Mart'a kadar finansman sağlanması öngörülüyor.

Hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe

Söz konusu tasarı, yasalaşması durumunda, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak.

ABD'de 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül 2023'te ilk olarak hükümete 17 Kasım 2023'e kadar finansman sağlayan geçici bütçe kabul edilmişti. İlk geçici bütçenin dolmasına günler kala ise Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Kalkınma bakanlıklarına 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe yürürlüğe girmişti.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

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