ARA
Bist 100
5972,64
3,71%
Bist 100
Dolar/TL
26,0789
1,1496%
Dolar/TL
Euro/TL
28,3985
-0,3271%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,089
-0,219%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1604,22
-0,24%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Almanya'da Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı: Her yıl 1,5 milyon göçmene ihtiyaç var

Almanya'da Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı: Her yıl 1,5 milyon göçmene ihtiyaç var

Alman hükümetinin Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı ve Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi Öğretim Üyesi Monika Schnitzer, Almanya'nın kalifiye iş gücü açığını kapatabilmek için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacının olduğunu bildirdi.

03 Temmuz 2023 | 09:59
0
Almanya'da Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı: Her yıl 1,5 milyon göçmene ihtiyaç var

Monika Schnitzer, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, yeni nitelikli iş gücü yasasını doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi ancak daha fazlasına ihtiyaç bulunduğunu kaydederek, "Örneğin göçmenlerin cesaretini kırmayan ancak hizmet sunan yabancılar daireleri. Yabancı profesyonellerden her iş için Almanca bilmelerini talep etmemeliyiz. Bunun yerine yabancılar dairesi çalışanlarının İngilizce bilmesini sağlamalıyız." görüşünü paylaştı.

Schnitzer, "Almanya'nın her yıl 400 bin kişilik yeni kalifiye iş gücüne sahip olabilmesi için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın acilen bir "hoş geldin kültürüne" gereksiniminin olduğuna işaret eden Schnitzer, "Acilen misafirperver bir kültüre ihtiyacımız var. Intel (ABD'li şirket), Magdeburg'da bir fabrika kurar ve yabancı vasıflı işçileri çekmek isterse onların orada hoş karşılandıklarını hissetmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Kız çocukları ve kadınların teknik konularla daha fazla tanıştırılmasını isteyen Schnitzer, "Çünkü matematik, bilgi işlem, doğa bilimleri ve teknoloji mesleklerinde kalifiye eleman açığı var. Şirketler, ayrıca erken emekli olmamaları için yaşlı çalışanlarını memnun etmek zorunda. Araştırmaların da gösterdiği gibi iş tatmini, çalışanları elde tutmada önemli bir faktördür." değerlendirmesinde bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1604,22 -0,24%
  • ALTIN ONS 1913,4 -0,34%
  • BIST 100 5972,64 3,71%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0789 1,1496%
  • EURO/TURK LIRASI 28,3985 -0,3271%
  • EURO/USD 1,089 -0,219%
  • INGILIZ STERLINI 1,2674 -0,17328%
  • JAPON YENI 144,673 0,256%
  • KANADA DOLARI 1,32646 0,10641%
  • RUS RUBLESI 89,195 0,4154%
Günün En Çok Okunanları
Yeraltındaki Pamukkale: Ziyaretçi sayısı artıyor
Bu bayramda kendi rekorlarını kıran 2 havalimanı
Bu bayramda kendi rekorlarını kıran 2 havalimanı
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Touchapp 200 milyon TL yatırım yapacak
Touchapp 200 milyon TL yatırım yapacak
Maske çıktı, kozmetiğe ayrılan bütçe katlandı
GERİ
İLERİ
Yeraltındaki Pamukkale: Ziyaretçi sayısı artıyor
Bu bayramda kendi rekorlarını kıran 2 havalimanı
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Bu bayramda kendi rekorlarını kıran 2 havalimanı
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Kozmetik sektöründe yeni girişim
Borcu olanlar dikkat: Yapılandırma başvurusu için son gün
Bakan Özhaseki: 4 kırmızı çizgimiz var
Haziran ayı dış ticaret rakamları açıklandı
Touchapp 200 milyon TL yatırım yapacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL