'Cehennemden gelen kiracı' tartışması: Kim haklı?

Los Angeles Times'ın haberine göre ev sahibi Sascha Jovanoviç, kiracısının normalde Nisan 2022'de çıkmasının planlandığını ancak taşınmayı reddettiğini söylüyor. ABD basınında "Cehennemden gelen kiracı" olarak anılan kiracı o zamandan beri yaklaşık 500 gündür kira ödemiyor.

Los Angeles Times, kiracı Hirschhorn'a da yaşanan durumu sormuş. O yanıt vermemiş ancak avukatı kira ödemesine gerek olmadığını söylüyor ve Times'a "Ev sahibi yasayı çiğnedi. Yasa dışı kaçak bir birimi kiralayarak para kazanmaya çalıştı. Yakalandıktan sonra da yalan hikayeler içeren anlamsız davalar açmaya başvurdu" diyor.

Avukat Walshok ev sahibinin iddialarını yalanlıyor ve "Bu kiracı hakkında karalama kampanyasıdır. Jovanovic, Airbnb platformu dışında kiracıyla uzun vadeli bir kira sözleşmesi yaptığını açıklamamıştır. Bu asla 6 aylık bir kira sözleşmesi değildi" diyor.

Kiracı Hirschhorn'un avukatı Colin Walshok Times'a verdiği demeçte, Hirschhorn'un kira ödemek zorunda olmadığını çünkü evin iskân için hiçbir zaman resmi olarak onaylanmadığını ve duşunun izinsiz inşa edildiğini iddia ediyor.

Mülk sahibi Jovanovic'in avukatı Sebastian Rucci ise "Eğer haklıysa, teori şu ki, eğer bir ev sahibi izin verilmeyen bir şey yapmışsa o zaman sonsuza kadar kirasız kalabilirsiniz" diyor.

Habere göre Jovanovic, küçük misafir evini kiralamaya karar verdikten sonra Eylül 2021'de Hirschhorn'la uzun süreli konaklama için anlaştı. Toplam kiralama tutarı 187 gece için 20.793 dolara ulaştı.

Kiracının Nisan 2022'den ayrılması gerekiyordu. Ev sahibi birden fazla tahliye bildirimi yapmayı denedi ancak binanın şehrin bina güvenliği kurallarına uymaması nedeniyle tahliye bildirimlerini geri çekmek zorunda kaldı. İddiasına göre kiracısı, mülkü şehrin kurallarına uygun hale getirebilmesi için içeri girmesine izin vermiyor.

100 BİN DOLARLIK TAŞINMA ÜCRETİ

Kiracı ise ev sahibi kendisine 100.000 dolarlık yer değiştirme ücreti ödemediği sürece taşınmayı reddediyor.

Times'ın haberine göre bu durumun nedeni Los Angeles konut yasaları. Bir yargıç, Jovanovic'in Hirschhorn'u evden tahliye etmek için yasal bir nedeni olmadığına karar verdi. Kentte bir süre önce, ev sahibinin kiracısını tahliye etmek için yasal bir nedeni olmasını, aksi takdirde taşınma yardımı ödemesini gerektiren Haklı Neden Yönetmeliği'ni uygulamaya konmuş. Ev sahibi ise Times'a "Birinin evinde nasıl bir buçuk yıl kalabilirsin" diyor.