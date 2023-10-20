'Dünyanın en iyi oteli'nin içi böyle görünüyor

CNN'nin haberine göre eski bir malikane olan 24 odalı Passalacqua, üç yıllık bir restorasyonun ardından 2022 yılında kapılarını açtı. De Santis ailesi Como'daki Grand Hotel Tremezzo'nun da sahibi.

1 'BAŞKA BİR ZAMANI HATIRLATIYOR' De Santis "Passalacqua'nın zengin bir tarihi var ve başka bir zamanı hatırlatıyor. Ön kapılardan geçtiğinizde farklı bir dünyaya giriyorsunuz; ayrılmak istemeyebileceğiniz bir dünya. Sakin ve özel Moltrasio köyünden birkaç adım uzakta. Kapıları açarak ve geçitleri keşfederek muhteşem odalara ve Como Gölü'nün manzarasına bakabilirsiniz. En hoş sürprizlerden biri villadan göle kadar uzanan yer altı tünelleridir. Tüneller gizem ve entrikalarla dolu" diyor.

2 KONT PASSALACQUA 1787'DE ALMIŞ CNN'nin haberine göre yerel soylu bir aileden gelen Kont Passalacqua villayı 1787 yılında satın aldı. Burası hızla aristokrasi için büyük bir oyun alanı haline geldi.

3 OTELİN TARİHÇESİ Otelin sitesinde tarihçesi şöyle yer alıyor: "Bir zamanlar Papa Innocent XI'e ait olan bir mülkün genişletilmesiyle ortaya çıkan Villa, bugün gördüğümüz haliyle 18. yüzyılın sonunda Milano'nun önde gelen mimarı Carlo Felice Soave tarafından Como'nun önde gelen soylu ailelerinden gelen Kont Andrea Lucini-Passalacqua için inşa edilmiştir.

4 Son Lucini-Passalacqua kontunun 1890'da varis bırakmadan ölmesinin ardından mülk birkaç kez el değiştirdi. Sahipleri arasında stonyalı bir barones ve bir Macar antropolog vardı; Villa'nın ünlü ziyaretçileri arasında İngiltere başbakanı Winston Churchill de vardı.

5 BELLİNİ VE 'LA SONNAMBULA' Villayı düzenli olarak ziyaret eden isimlerden besteci Vincenzo Bellini de buradan ilham alarak 1837'de "La Sonnambula" (Uyurgezer) operasını bestelemiş.

6 Mutfak, konukların gün boyunca bir şeyler atıştırmaları; pişirmeye katılabilmek üzere girip çıkabilmeleri için açık.

7 FİYATI NE KADAR? CNN'nin haberine göre Göl manzarası olmayan odaların gecelik fiyatı 1.300 Euro'dan (en düşük sezon olan Kasım ayında manzaralı odaların fiyatı 1.700 Euro'dan) başlıyor.

8 Gelecek yaz, göl manzarası olmayan standart oda için fiyatlar 2.300 euroya, manzaralı en ucuz oda için ise 3.200 euroya yükselecek. Süitlerin gecelik fiyatı yaklaşık 5.000 dolardan başlıyor. Fiyatlara kahvaltı dahil.

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