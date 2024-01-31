İsveçli moda devi H&M Group'a yeni CEO

İsveçli giyim perakendecisi Hennes&Mauritz (H&M) Group yönetim kurulu Daniel Erver'i yeni başkanı ve CEO'su olarak atadı.

H&M grubunda 18 yıl boyunca şirketin farklı bölümlerinde çeşitli rollerde çalışan 1981 doğumlu Daniel Erver, son olarak H&M grubunun en büyük markası olan H&M'in başkanlığını yaptı.

CEO olarak görevi devralan Erver, "Yönetim kurulunun bana olan güveni beni hem onurlandırdı hem de çok mutlu etti. Kendini adamış tüm meslektaşlarımızla birlikte, müşterilerimiz için değer yaratmaya ve kârlı büyümeye devam edeceğiz. Odak noktamız, müşterilerimize en iyiyi sunmak olacak." dedi.