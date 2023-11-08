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'Kusursuz' mavi elmas satıldı: 2016'daki rekoru kıramasa da 2023'ün en pahalı mücevheri oldu

Christie's Müzayede Evi, nadir bulunan mavi elması 43,8 milyon dolara sattı

08 Kasım 2023 | 14:34
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'Kusursuz' mavi elmas satıldı: 2016'daki rekoru kıramasa da 2023'ün en pahalı mücevheri oldu

Çok nadir bulunan mavi elmas, Cenevre'deki Christie's müzayedesinde 40 milyon doların (32 milyon sterlin) üzerinde bir fiyata satıldı. 

BBC'de yer alan habere göre 17,61 karatlık, armut biçimli Bleu Royal elmasının bir yüzük içinde 43,8 milyon dolara alıcı bulduğu belirtildi.

Bleu Royal 50 yıldır özel bir koleksiyonun parçası olarak ilk kez bir müzayedede satıldı.

Müzayede evinden yapılan açıklamada, "Bu elmas, gün ışığına çıkarılan en nadir elmaslar arasında yer alıyor" denildi.

Christie's 250 yıllık müzayede tarihinde 2010, 2014 ve 2016 yıllarında 10 karatın üzerinde sadece üç canlı mavi fantezi elmasın satışa sunulduğunu söyledi.

Christie's'e göre 14,62 karatlık Oppenheimer Blue 2016 yılında 57 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı.

Christie's'in Cenevre'deki mücevher başkanı Max Fawcett Salı günkü satışla ilgili olarak AFP'ye yaptığı açıklamada "Son derece memnunuz" dedi ve bunun dünya çapında herhangi bir müzayede evi tarafından "2023 yılı boyunca satılan en pahalı mücevher lotu" olduğunu sözlerine ekledi.

 

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