Lincoln'ün suikast gecesine ait tiyatro bileti rekor fiyata satıldı

Boston merkezli bir müzayede evine göre, ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün John Wilkes Booth tarafından suikasta uğradığı 14 Nisan 1865 tarihinde Ford's Theatre'a ön sıradan alınmış bir çift balkon bileti, açık artırmada 262.500 dolara satıldı.

The Washington Post'un haberine göre fiyat, beklenen tutarın iki katından fazlaydı.

Üzerinde "Ford's Theatre, APR 14, 1865, This Night Only" yazan biletin sol tarafında ise "Ford's Theatre, Friday, Dress Circle!" (Ford Tiyatrosu, Cuma, Elbise Çemberi!) yazıyor ve kurşun kalemle bölüm ("D") ve koltuk numaraları "41″ ve "42" ile doldurulmuş.

Müzayede yetkilileri, el yazısıyla yazılmış oturma yerleri ve 14 Nisan tarihli yuvarlak damganın, Harvard Üniversitesi Houghton Kütüphanesi koleksiyonundaki kullanılmış bir bilet koçanı da dahil olmak üzere bilinen diğer orijinal biletlerde bulunanlarla eşleştiğini söyledi.

Booth, akşam saat 22:00'den hemen sonra, "Amerikalı Kuzenimiz" oyununun üçüncü perdesi sırasında Washington D.C.'deki tiyatroda başkanlık locasına girip Lincoln'ü ölümcül bir şekilde vurdu.

Lincoln koltuğunda öne doğru yığılırken Booth sahneye atladı ve arka kapıdan kaçtı. Yaralı başkan seyirciler arasındaki bir doktor tarafından muayene edilerek caddenin karşısındaki pansiyona taşındı ve ertesi sabah erken saatlerde burada öldü. Booth, 12 gün boyunca yakalanmaktan kurtuldu ama sonunda Virginia'daki bir çiftlikte izi bulundu ve vuruldu.