Son dönemde artan katil balina saldırılarının arkasında 'Beyaz Gladis' adında ve tekne travması yaşamış ana balina olabilir... Diğer katil balinaların saldırı taktiklerini de Gladis'ten öğrendiği sanılıyor.

The Telegraph yaşanan olayla ilgili şu yorumu yapıyor: "Gladis adlı intikamcı bir katil balina, orka çetelerini Cebelitarık çevresinde yatlarla savaşa sokuyor ve şimdiden Avrupa'da üç tekne batırdı. Moby Dick'ten fırlamış gibi gelebilir ama bu durumda gerçek, Herman Melville'in kurgusal beyaz balina hikayesinden daha tuhaf. Araştırmacılar, White Gladis adlı dişi bir orkanın, bir tekneye çarparak veya yasadışı balık ağlarına takılarak travma geçirdikten sonra intikam almaya kararlı olduğuna inanıyor. Gladis'in saldırıları artık elebaşlarından gemilere nasıl çarpılacağını öğrenmiş olan katil balina popülasyonunun geri kalanı tarafından kopyalanıyor"

BİR TEKNENİN KATİL BALİNA GLADİS'E ÇARPMASI TETİKLEMİŞ OLABİLİR

Bilim insanlarına göre saldırıların nedeni, Gladis adındaki bir katil balina. Uzmanlar, Gladis'in muhtemelen bir tekneyle çarpışma veya balık ağlarına takılma gibi travmatik bir deneyim yaşadığını ve bu durumun saldırıların ilk dalgasını başlattığını tahmin ediyor.

MUHTEMELEN GLADİS ÖĞRETİYOR

Katil balinalar sosyal yaratıklar olduğundan, diğer katil balinaların davranışlarını kolayca benimsiyor. Bu da Avrupa'daki birçok katil balinanın teknelere saldırmaya başlamasına yol açmış gibi görünüyor. Saldırılar, çarpışma şeklinde gerçekleşiyor ve bu sadece teknelerin tehlikeye girmesine değil, aynı zamanda hayvanların da baş yaralanmalarına neden oluyor. Bilim insanları, Gladis'in çevresine nasıl saldırılacağını öğretmeye devam ettiğini, hatta genç balinalara ders verdiğini söylüyor.

31 yaşındaki İngiliz denizci April Boyes de perşembe günü yaşanan saldırının görüntülerini Instagram'dan paylaştı ve "Görünüşte benzersiz bir karşılaşma olarak başlayan olay, orkaların dümenimizi tekneden koparması ve ardından bir saat boyunca tekneden bazı parçaları koparması ile sona erdi". diye yazdı.

Katil balinaların teknelere saldırması, özellikle bu yaratıkların her zaman ne kadar nazik olduklarını düşündüğümüzde garip bir durum. Ancak, okyanusun en güçlü avcılarından biri olan büyük beyaz köpekbalığı bile katil balinalardan korkuyor. Asıl korkutucu olan gerçek şu ki, bu sürekli öğrenme durumu diğer balina popülasyonlarına da yayılabilir ve tekneler ile katil balinalar arasında gerçek bir savaşa neden olabilir.

Son saldırının 2 Mayıs'ta, Cebelitarık Boğazı'nda gerçekleştiği bildirildi. Bir yat, bir katil balina sürüsüyle karşılaşarak sorun yaşadı. Yatta, Janet Morris ve Stephen Bidwell isimlerinde bir çift vardı. Çift, katil balinaların saldırı anını videoya kaydetmeyi başardı. Katil balinalar tekneyi batırmamış olsa da binlerce dolar değerinde ciddi hasarlar bıraktı.

'ÇARPMA TAKTİĞİNİ TAKLİT ETTİLER'

Mayıs ayının başlarında, yelkenli yat Alboran Champagne, üç katil balinanın benzer şekilde saldırısına uğramıştı. Teknenin kaptanı Werner Schaufelberger, iki küçük balinanın “Beyaz Gladis” adlı bir anaerkil olduğuna inanılan daha büyük orca'nın çarpma taktiğini taklit ettiğini gördüğünü söyledi.