ARA
Bist 100
7941,73
2,92%
Bist 100
Dolar/TL
26,563
0,7892%
Dolar/TL
Euro/TL
28,708
0,1971%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0809
0,1204%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1643,98
0,56%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Space X'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı

Space X'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından 26 Ağustos'ta uzaya gönderilen 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

28 Ağustos 2023 | 09:56
0
Space X'in 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı

CNN'in haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, 1 gün süren yolculuğun ardından hedefine vardı.

NASA'dan Jasmin Moghbeli’nin liderliğindeki yeni ekipte, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer aldı.

Daha önce düzenlenen Space X misyonları arasında en karma uluslu ekibin, mart ayından bu yana yaklaşık 190 gündür istasyonda bulunan "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.

Astronotların istasyonda geçirdikleri zaman içerisinde, insanlı misyonlarda bakteri ve mantar yayılma riskini, mikroorganizmaların istasyondan vakumla uzaya atılmasını, istasyonda kullanılan suyun geri dönüşümünü iyileştirme yöntemlerini ve astronotların uykudayken beyin dalgalarının düşük yerçekimli ortamda değişimini araştırması planlanıyor.

"Crew Dragon" kapsülü, Space X'in Falcon 9 roketi ile 26 Ağustos'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 03.27'de fırlatılmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1643,98 0,56%
  • ALTIN ONS 1924,99 0,53%
  • BIST 100 7941,73 2,92%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,563 0,7892%
  • EURO/TURK LIRASI 28,708 0,1971%
  • EURO/USD 1,0809 0,1204%
  • INGILIZ STERLINI 1,25942 0,12442%
  • JAPON YENI 146,442 -0,005%
  • KANADA DOLARI 1,35957 -0,07937%
  • RUS RUBLESI 95,6 0,6316%
Günün En Çok Okunanları
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?
Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?
1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller: Sadece 67 model kaldı!
1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller: Sadece 67 model kaldı!
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 28 Ağustos altın fiyatları
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 28 Ağustos altın fiyatları
Araç sahipleri dikkat! Ek MTV'de son 4 gün
GERİ
İLERİ
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?
1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller: Sadece 67 model kaldı!
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?
1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller: Sadece 67 model kaldı!
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
1 milyon TL altında alınabilecek sıfır otomobiller: Sadece 67 model kaldı!
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Maliye, vergi kayıp ve kaçağını önlemek için sektörleri radarına aldı
Milyarderlerin arazi topladığı gizemli proje
Gram altın fiyatı bugün ne kadar? 28 Ağustos altın fiyatları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL