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Suriye'de can kayıpları artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 574'e yükseldi.

12 Şubat 2023 | 13:03
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Suriye'de can kayıpları artıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde en az 2 bin 166 kişi öldü, 2 bin 950'den fazla kişi yaralandı.

SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1408 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 341 kişi yaralandı. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 574'e yükseldi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.

Yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi görüyor. Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinin Cinderes beldesi, depremlerden en çok zarar gören yerleşimlerden biri oldu.

Sivil Savunma kaynaklarına göre, arama kurtarma çalışmaları sırasında 500'den fazla kişinin cesedine ulaşıldı, yüzlerce kişi yaralı kurtarıldı.

Sahadaki AA muhabirleri, yüzlerce binanın yerle bir olduğu beldeyi havadan görüntüledi.

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