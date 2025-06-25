'Yunanistan savunma harcamalarını çok artırdı ama...'

CNBC'de yer alan bir analize göre gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranla savunma yatırımlarına en çok para harcayan ülkeler arasında Yunanistan da var. NATO verilerine göre Yunanistan'la beraber bu ülkeler, ABD, Rusya nedeniyle savunma harcamalarını artıran Polonya, Letonya ve Estonya.

Habere göre Yunanistan, 2024 yılında GSYİH’sının yaklaşık %3,1’ini savunmaya harcayarak uzun süredir yüksek savunma harcamaları yapan bir ülke konumunda. CNBC'nin makalesinde "Atina’nın bu harcamalardaki ana motivasyonu, diğer NATO müttefiki olan Türkiye ile gergin ve sorunlu ilişkileri" diyor.

Analizde Yunanistan'ın askeri harcamalarına değinildikten sonra "Askeri bir süper güç mü?' sorusu için şu yorumlar yapılıyor: