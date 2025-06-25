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'Yunanistan savunma harcamalarını çok artırdı ama...'

Yunanistan 2024 yılında NATO içinde savunma harcamalarına en çok bütçe ayıran ülkeler arasında. Bu konuda dikkat çeken bir analiz var...

25 Haziran 2025 | 14:17
'Yunanistan savunma harcamalarını çok artırdı ama...'

CNBC'de yer alan bir analize göre gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranla savunma yatırımlarına en çok para harcayan ülkeler arasında Yunanistan da var. NATO verilerine göre Yunanistan'la beraber bu ülkeler, ABD, Rusya nedeniyle savunma harcamalarını artıran Polonya, Letonya ve Estonya.

Habere göre Yunanistan, 2024 yılında GSYİH’sının yaklaşık %3,1’ini savunmaya harcayarak uzun süredir yüksek savunma harcamaları yapan bir ülke konumunda. CNBC'nin makalesinde "Atina’nın bu harcamalardaki ana motivasyonu, diğer NATO müttefiki olan Türkiye ile gergin ve sorunlu ilişkileri" diyor.

Analizde Yunanistan'ın askeri harcamalarına değinildikten sonra "Askeri bir süper güç mü?' sorusu için şu yorumlar yapılıyor:

  • Uzmanlara göre, Yunanistan büyük savunma bütçelerine rağmen askerî olarak bazı zayıflıklara sahip.
  • Teneo'da siyasal risk danışmanlığı eş başkanı Wolfango Piccoli’ye göre, özellikle Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Yunanistan giderek daha sofistike silah sistemlerine yatırım yapıyor. Piccoli "Ancak bu harcamaların büyük bir kısmı yurtdışına gidiyor. Ülke hâlâ güçlü bir yerli savunma sanayiine sahip değil ve önümüzdeki süreçte en önemli öncelik, yurtdışı silah tedarikçilerine olan bağımlılığı azaltmak için yerli bir savunma sanayii temeli inşa etmek ve bunu sürdürmek olacak" diyor.
  • Bruegel düşünce kuruluşundan kıdemli araştırmacı Jacob Kirkegaard ise Yunanistan’ın askerî kapasitesinin pratik problemlerle de gölgelendiğini belirtiyor. Ona göre Yunan ordusunun sahip olduğu çok sayıdaki tank nispeten eski ve personel, bu araçları büyük birlikler hâlinde kullanacak şekilde eğitilmiş değil. 
  • Ayrıca donanım genellikle ülkenin adalarına çok dağılmış durumda. Kirkegaard "Yani Yunanistan özelinde, yapılan harcamaları doğrudan askerî kapasiteyle eşitlemek yanlış olur" diyor.
  • Piccoli’ye göre bu harcamalar, Yunanistan’ın ABD ve Fransa gibi büyük güçlerle ilişkisini güçlendirmiş durumda ve o "Yunanistan’daki savunma harcamaları aynı zamanda bir jeopolitik kaldıraç aracı işlevi görüyor; ülkenin karmaşık bir bölgesel ortamda hem konumunu hem de güvenlik garantilerini güçlendiriyor" diyor. 
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Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
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