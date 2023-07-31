Yaklaşık 100 yıldır faaliyet gösteren ABD'li kamyon taşımacılığı devi Yellow Corp. faaliyetlerini durduruyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, şirket müşterilerine ve işverenlerine bildirimler gönderdi.

Yolun sonu, şirketin bu ayın başlarında Teamsters tarafından temsil edilen yaklaşık 22.000 işçinin grevini önleyerek, şirketin işçi yardımları ve emeklilik tahakkuklarında borçlu olduğu 50 milyon dolardan fazlasını ödeyeceğini söylemesinin ardından geldi.

Ardından Perşembe günü şirket, üçüncü taraf lojistik şirketi Yellow Logistics Inc'i elden çıkarma fırsatlarını araştırdığını ve birden fazla ilgili tarafla görüştüğünü söyledi.

Eskiden YRC Worldwide Inc. olarak bilinen Yellow, ülke çapında yaklaşık 30.000 çalışanıyla ülkenin en büyük kamyon yükü taşımacılarından biriydi.

Kapanma, on yılı aşkın bir süredir devam eden mali sıkıntıların ve müşterilerin peşi sıra ayrılmasının ardından geldi.

Mart sonu itibariyle Yellow'un ödenmemiş borcu yaklaşık 1,5 milyar dolardı. Bunun 729,2 milyon doları federal hükümete borçluydu.

2020 yılında, Trump yönetimi altında, Hazine Bakanlığı ulusal güvenlik gerekçesiyle şirkete 700 milyon dolarlık pandemi dönemi kredisi verdi. Geçtiğimiz ay bir kongre soruşturması, Hazine ve Savunma Bakanlıklarının bu kararda "yanlış adımlar attığı" sonucuna vardı ve Yellow'un "kredinin verildiği tarihteki istikrarsız mali durumunun ve devam eden mücadelelerinin vergi mükelleflerini önemli bir zarar riskine maruz bıraktığını" belirtti.

Devlet kredisinin vadesi Eylül 2024'te doluyor. Hükümet belgelerine göre Mart ayı itibariyle Yellow 54.8 milyon dolar faiz ödemesi yapmış ve borçlu olduğu anaparanın sadece 230 milyon dolarlık kısmını geri ödemişti.

Bu arada, şirketin hayatta kalması için gerekli olan yeniden yapılandırma planlarını "haksız yere engellediği" iddiasıyla Haziran ayında sendikaya dava açan Teamsters ile Yellow arasında bir dizi hararetli tartışma yaşanıyordu.

Genel Başkan Sean O'Brien, Yellow'un 700 milyon dolarlık federal krediyi tüketmeyi de içeren "onlarca yıllık kötü yönetimine" işaret ederek davayı "temelsiz" olarak nitelendirdi.