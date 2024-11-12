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130 milyon dolar harcadı, 71 milyar dolar kazandı

Elon Musk'ın seçim yatırımı meyvesini toplamaya devam ediyor. Tüm gücüyle Trump'ı destekleyen Musk, seçim kampanyasında 130 milyon dolardan fazla harcadı. Aradan geçen bir haftada serveti 71 milyar dolar arttı. Böylece Musk'ın seçim harcamalarının getirisi bir haftada 546 kat oldu.

12 Kasım 2024 | 09:51
130 milyon dolar harcadı, 71 milyar dolar kazandı

Elon Musk, ABD seçimlerinin ardından servetine servet katmaya devam ediyor. NTV'nin haberine göre Musk'ın serveti seçimden sonraki bir haftada 71 milyar dolar artış gösterirken, toplam serveti 335 milyar dolara yükseldi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Musk'ın seçim günü olan 5 Kasım itibarıyla toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Musk, son gelişmelerle ikinci sıradaki Bezos ile farkını 100 milyar doların üzerinde çıkardı. Bezos'un toplam serveti 228 milyar dolar olarak hesaplandı.

Tesla'nın CEO'su Musk, Trump'ın en büyük destekçisi konumundaydı. Kampanya sürecinde 130 milyon dolardan fazla bağışlamıştı.

TESLA'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Musk'ın servetindeki artışın önemli bölümü Tesla hisselerinden geldi. Tesla hisseleri, seçimden bu yana yüzde 42 artarken, şirketin piyasa değeri 1,1 trilyon doların üzerine çıktı.

Tesla'ya yönelik bazı düzenleyici kararların ertelenebileceği ifade edilirken, şirketin otonom araç teknolojileri için pozitif bir yasal çerçeve yaratılabileceği konuşuluyor.

Şirket, ekim ayında robotaksi, robovan ve Optimus robot planını açıklamıştı.

Ayrıca Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in de ayrıcalık elde edebileceği belirtiliyor.

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