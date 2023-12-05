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  • 15 yıldan fazla çalışan ve 1968 öncesi doğumlu binlerce çalışanını işten çıkaracak

15 yıldan fazla çalışan ve 1968 öncesi doğumlu binlerce çalışanını işten çıkaracak

İspanya'nın çok uluslu telekomünikasyon şirketi Telefonica'nın, 2026 yılına kadar 5 bin 124 çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

05 Aralık 2023 | 14:24
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15 yıldan fazla çalışan ve 1968 öncesi doğumlu binlerce çalışanını işten çıkaracak

İspanya'da "ERE" olarak adlandırılan ve zarar etmeye başlayan şirketlerin yasal olarak işçi çıkartmasına imkan tanıyan mevzuatı kullanan Telefonica, sendikalarla konuya ilişkin müzakerelere de başladı.

Telefonica ile ilk görüşmesini gerçekleştiren sendikalardan basına yapılan açıklamada, şirketin bünyesinde olan ve yaklaşık 16 bin çalışanı bulunan Telefonica Moviles, Telefonica Soluciones ve Telefonica Espana'dan 5 bin 124 kişinin 2026'ya kadar işten çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

ERE'nin şirkette 15 yıldan fazla çalışan ve 1968 öncesi doğumluları kapsayacağı ifade edildi.

Öte yandan, İspanya İşveren Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Antonio Garamendi, Telefonica'da toplu işten çıkarma kararı için "Şirketlerin önlerini görüp yollarına devam edebilmeleri için bu tip şeyler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Telefonica, 2011 yılında da ERE açıklamış, 6 bine yakın çalışanını işten çıkarmıştı.

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