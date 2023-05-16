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  • 15 yıldır hastalık izni kullanan IBM çalışanının zam talebi mahkemeden döndü

15 yıldır hastalık izni kullanan IBM çalışanının zam talebi mahkemeden döndü

On beş yıldır hastalık izninde olan bir bilişim çalışanı, IBM'e, izinli olduğu dönemde 67.000 dolarlık maaşına zam yapmadığı için dava açtı. Mahkeme, "Planın daha da cömert olmaması engellilik ayrımcılığı değildir" gerekçesiyle davayı reddetti.

16 Mayıs 2023 | 18:12
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15 yıldır hastalık izni kullanan IBM çalışanının zam talebi mahkemeden döndü

2008'den beri hastalık izninde olan bir İngiliz IT çalışanı, işten uzak kaldığı süre boyunca kendisine maaş zammı vermediği için IBM'e dava açtı.

Ancak bir iş yargıcı, geçen hafta yayınlanan bir karara göre, iddiaların engellilik ayrımcılığı anlamına gelmediğini ve olsa olsa işçinin lehine bir muamele gördüğünü söyleyerek davayı reddetti.

The Telegraph'ın haberine göre, 50 yaşındaki Ian Clifford, Eylül 2008'de ruh sağlığı ile ilgili nedenlerle hastalık iznine ayrılmış ve 2013 yılında dördüncü evre lösemi teşhisi konduğu için hala çalışmıyordu.

Nisan 2013'te Clifford IBM ile bir "uzlaşma anlaşmasına" vararak şirketin hastalık ve kaza planına dahil edildi ve emekli olana ya da başka bir şekilde plandan çıkana kadar maaşının %75'ini almaya hak kazandı.

Plan kapsamında, 65 yaşına gelene kadar yılda 54.028 sterlin veya 67.732 dolar alacaktı.

Ancak Şubat 2022'de Clifford, 2013'teki şikayetine benzer engelli ayrımcılığı iddialarıyla IBM'i bir iş mahkemesine götürdü.

Clifford, 2013 yılında plana katıldığından beri maaşında artış yapılmadığı için kendisine olumsuz davranıldığını söyledi.

Clifford, iş mahkemesi kararına göre, enflasyonun gelirinin değerinin "azalmasına" neden olduğu için hasta olduğu dönemde ödemelerin artırılmamasının engellilik ayrımcılığı olduğunu söyledi.

Clifford'un iddiasına göre "Planın amacı, çalışamayacak durumda olan çalışanlara güvence sağlamaktı". 

Telegraph'a göre Clifford %2.5'lik bir maaş zammı talep ediyordu.

İş Yargıcı Paul Housego Mart ayında davayı reddetti ve kararında şöyle dedi: "Planın daha da cömert olmaması engellilik ayrımcılığı değildir."

Housego, ödeme planının "çok önemli" olduğunu ve Clifford'a çalışmasına gerek kalmadan ödeme yapıldığı için sağlıklı çalışanlardan daha avantajlı davranıldığını da sözlerine ekledi.

Clifford Telegraph'a yaptığı açıklamada, "açgözlü" olduğu için değil, ailesi ve üniversitede okuyan oğlu için mali güvence sağlamak istediği için yasal yollara başvurduğunu söyledi.

"Hasta olduğunuz için ipoteğiniz düşmez" diye de ekledi.

Telegraph'a göre Clifford kararı temyize götürdüğünü söyledi.

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