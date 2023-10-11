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  • 249 yaşındaki Birkenstock'un halka arz fiyatı belli oldu

249 yaşındaki Birkenstock'un halka arz fiyatı belli oldu

Alman ayakkabı üreticisi Birkenstock'un halka arz fiyatı hisse başına 46 dolar olarak belirlendi.

11 Ekim 2023 | 12:37
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249 yaşındaki Birkenstock'un halka arz fiyatı belli oldu

1774'ten bu yana ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Birkenstock, özel sermaye şirketi L Catterton'un 4,85 milyar dolar değerleme ile şirketin çoğunluk hissesini almasından yaklaşık iki yıl sonra halka açılıyor. 

Rahat ve dayanıklı stilleriyle bilinen Alman ayakkabı markası, New York'ta halka açılacak. 

Şirketin halka arzı fiyatı hisse başına 46 dolar olarak belirlenirken, piyasa değeri 8,64 milyar dolar oldu. 

Fiyatlandırma, Birkenstock'un hisse başına belirttiği 44 ila 49 dolar aralığının orta noktasının çok altında kaldı. Birkenstock başlangıçta 9,2 milyar dolara kadar bir değerleme peşindeydi.

Halka arzdan elde edilen geliri ise kredileri ödemek için kullanmayı planlıyor. 

Şirket 2022 mali yılında yaklaşık 187 milyon euro (198 milyon dolar) net gelir elde etti. 
 

 

 

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