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27 yıllık işbirliği sona erdi

Golf efsanesi Tiger Woods, 27 yıllık uzun süreli işbirliğinin ardından Nike ile yollarını ayırdığını duyurdu.

09 Ocak 2024 | 15:06
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27 yıllık işbirliği sona erdi

Tiger Woods ve spor giyim devi Nike, 27 yılı aşkın bir sürenin ardından ortaklıklarını sona erdirdi. 15 kez büyük golf şampiyonu olan oyuncu, 1996 yılında profesyonelliğe adım attığından beri markanın ürün ve ekipmanlarını kullanıyordu.

Woods sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O günden bu yana o kadar çok harika an ve anıyla dolu ki, isimlerini saymaya başlasam sonsuza kadar devam edebilirim" dedi.

Nike, "dünyanın gördüğü en büyük sporculardan biriyle" ortaklık yapmanın bir onur olduğunu söyledi.

48 yaşındaki Woods, 1996 yılında 20 yaşında profesyonel olduktan sonra Nike ile 40 milyon dolarlık (31,5 milyon sterlin) beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

BBC'nin haberine göre anlaşma spor tarihinin en kazançlı ortaklıklarından biri haline gelirken Woods on yıldan uzun bir süre golf dünyasına hükmetti ve büyük erkekler şampiyonları listesinde lider Jack Nicklaus'un üç puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Dünyanın en ünlü spor yıldızlarından biri haline gelen Woods, kariyeri boyunca Nike ile 2013 yılında 200 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen 10 yıllık bir sözleşme de dahil olmak üzere birçok anlaşma imzaladı.

Pennsylvania Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Tepper School of Business'ta pazarlama ve strateji profesörü olan Tim Derdenger, BBC'ye Woods ve Nike arasındaki uzun vadeli ortaklığın "herkes için bir kazan-kazan" olduğunu söyledi.

Akademisyen 2013 yılında, Woods'un 2000 yılında kullanmaya başladığı Nike golf toplarının satışları üzerindeki etkisini inceleyen bir araştırma ekibinin parçasıydı.

Araştırma, 2000 ile 2010 yılları arasında şirketin Woods'a yaptığı 181 milyon dolarlık yatırımın %57'sini (o dönemde) sadece ABD'deki golf topu satışlarında geri kazandığını ortaya koydu.

Prof Derdenger, Woods profesyonel olduğunda Nike'ın "golf endüstrisinde güçlü bir konuma sahip olmadığını" ve bu nedenle golf serisini gelecekteki yıldızla başlattığında altın vuruş yaptığını söyledi.

 

 

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