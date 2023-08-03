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29 ülke felaketten 12 yıl sonra Japon gıda ürünlerine ithalat sınırını kaldırdı

Avrupa Birliği (AB), Norveç ve İzlanda, 2011 yılındaki depremle birlikte Fukuşima nükleer santralinde yaşanan sızıntı sonrası Japon gıda ürünlerine getirilen ithalat sınırlamalarını kaldırdı.

03 Ağustos 2023 | 11:16
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29 ülke felaketten 12 yıl sonra Japon gıda ürünlerine ithalat sınırını kaldırdı

Brüksel'de temmuz ayında gerçekleştirilen AB Japonya Zirvesi'nde alınan karar uyarınca, AB'nin Mart 2011'deki nükleer sızıntı sonrası Japon tarım ve gıda ürünlerine yönelik ithalat sınırlamaları bugün itibarıyla uygulamadan kalktı.

Bu kapsamda Fukuşima ve çevresindeki Miyagi, Yamagata, İbaraki, Gunma, Niigata, Yamanashi, Nagano, İwate ve Shizuoka'dan tarım ve gıda ürünlerinin AB'ye serbest biçimde ihracatının önü açıldı.

Nükleer sızıntı sonrasında AB ve çok sayıda ülke Japonya'nın sızıntı yaşanan bölgelerinden gıda ve tarım ürünü ithalatını kesmişti.

AB, Norveç ve İzlanda'nın kararı sonrası, Japon tarım ve gıda ürünlerine ithalat yasağı uygulayan ülke sayısı 9'a düştü.

Böylece, Japonya'nın bölgedeki ürünleri radyoaktif teste tabi tutması veya güvenlik sertifikası sağlaması gibi şartlar kalkmış oldu.

İsviçre'nin de yakın zamanda benzer karar alması bekleniyor.

Çin ise Japonya gıda ürünlerine yönelik sınırlamalarını sürdürüyor.

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