ARA
Bist 100
5044,92
-0,29%
Bist 100
Dolar/TL
19,4027
0,06%
Dolar/TL
Euro/TL
21,277
0,4039%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0966
0,3537%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1253,51
0,75%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

EY, ABD'de 3 bin kişiyi işten çıkaracak

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young) , ABD'deki işgücünü mevcut ekonomik koşulların etkisiyle yüzde 5 azaltacağını bildirdi.

18 Nisan 2023 | 14:09
0
EY, ABD'de 3 bin kişiyi işten çıkaracak

EY ABD’den yapılan açıklamada, ABD’de işgücünü azaltma kararının şirketin ABD'deki yaklaşık 3 bin çalışanını etkileyeceği belirtildi.

İşten çıkarma kararının, mevcut ekonomik koşulların ve şirketin bazı bölümlerindeki işgücünde fazla kapasitenin etkisinin değerlendirilmesinden sonra alındığı belirtildi.

Bazı ülkelerde düzenleyicilerin EY’nin hem danışmanlık hem denetim hizmeti vermesinin bazı durumlarda çıkar çatışmasına yol açabileceğine dair endişelerinin ardından EY, denetim ve danışmanlık birimlerinin iki ayrı şirket olarak ayrılmaya karar vermişti.

Devamında şirket, geçen hafta bu plandan vazgeçtiğini açıklamıştı. ABD'deki işgücünü azaltma kararının söz konusu plandan vazgeçilmesi sonrası gelmesi dikkati çekti.

ABD'de parasal sıkılaştırma, küresel ekonomik görünümdeki karamsarlık uluslararası şirketlerinin maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorlarken, büyük danışmanlık şirketleri arasında yer alan Accenture, KPMG ve McKinsey de son dönemde ABD'de binlerce kişiyi işten çıkaracaklarını açıklamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1253,51 0,75%
  • ALTIN ONS 2009,38 0,71%
  • BIST 100 5044,92 -0,29%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4027 0,06%
  • EURO/TURK LIRASI 21,277 0,4039%
  • EURO/USD 1,0966 0,3537%
  • INGILIZ STERLINI 1,24318 0,44763%
  • JAPON YENI 133,994 -0,372%
  • KANADA DOLARI 1,33772 -0,11872%
  • RUS RUBLESI 82,021 0,1508%
Günün En Çok Okunanları
Piyasalarda seçim senaryoları
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
Hükümetin kamu işçisi için yeni zam teklifi açıklandı
GERİ
İLERİ
Piyasalarda seçim senaryoları
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
“Madencilik ve tarım işine giriyoruz”
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Bütçe ilk çeyrekte 250 milyar TL açık verdi
Yeni Renault Austral'in ön sipariş süreci başlıyor: Fiyatı da duyuruldu
Borsada, yarınki işlemlerde 6 günlük takas süresi
İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı açıldı
Google'ı 25 yıldır ilk kez endişelendiren iddia
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL