EY, ABD'de 3 bin kişiyi işten çıkaracak

EY ABD’den yapılan açıklamada, ABD’de işgücünü azaltma kararının şirketin ABD'deki yaklaşık 3 bin çalışanını etkileyeceği belirtildi.

İşten çıkarma kararının, mevcut ekonomik koşulların ve şirketin bazı bölümlerindeki işgücünde fazla kapasitenin etkisinin değerlendirilmesinden sonra alındığı belirtildi.

Bazı ülkelerde düzenleyicilerin EY’nin hem danışmanlık hem denetim hizmeti vermesinin bazı durumlarda çıkar çatışmasına yol açabileceğine dair endişelerinin ardından EY, denetim ve danışmanlık birimlerinin iki ayrı şirket olarak ayrılmaya karar vermişti.

Devamında şirket, geçen hafta bu plandan vazgeçtiğini açıklamıştı. ABD'deki işgücünü azaltma kararının söz konusu plandan vazgeçilmesi sonrası gelmesi dikkati çekti.

ABD'de parasal sıkılaştırma, küresel ekonomik görünümdeki karamsarlık uluslararası şirketlerinin maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmaya zorlarken, büyük danışmanlık şirketleri arasında yer alan Accenture, KPMG ve McKinsey de son dönemde ABD'de binlerce kişiyi işten çıkaracaklarını açıklamıştı.