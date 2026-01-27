350 yıllık sessizlik bozuldu: Gizlenen sırlar gün yüzüne çıktı

350 yıllık bir sırrın kapıları aralandı: 1677 yılında Salem, Massachusetts’te üretilen nadide bir antika dolap, tarih meraklılarını ve uzmanları büyülemeye devam ediyor.

Ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından paylaşılan görüntülerde, bu özel eserin günümüze kadar nasıl bozulmadan ulaştığına dair büyüleyici detaylar gün yüzüne çıktı.

Bir Ailenin Sessiz Tanığı



İngiliz Mirror Online'da yer alan habere göre; konservatör ve boya analisti Susan Buck, Symonds atölyelerine atfedilen bu baharat sandığının, aynı ailenin nesiller boyu süren yaşam tarzını yansıtan eksiksiz bir fiziksel kayıt olduğunu belirtti.

Buck, nesneyi analiz etmeyi "dev bir bulmaca çözmeye" benzeterek, eserin nadirliği karşısında şaşkınlığını şu sözlerle ifade etti: "17. yüzyıldan kalma ve bu kadar bozulmadan günümüze ulaşmış bir şeyle ne sıklıkla bu kadar yakından temas kurabiliyoruz? Bu sandık fiziksel kanıtlarının neredeyse tamamını korumuş; bu gerçekten ağızları açık bırakan bir durum."

Bu eser, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan müzayedede büyük ilgi gördü. Tahmini değeri 600 bin ila 800 bin dolar (yaklaşık 18-24 milyon TL) arasında gösterilen dolap, Amerikan mobilya tarihinin en önemli parçalarından biri kabul ediliyor. Karmaşık oyma detayları ve küçük gizli çekmeceleriyle bu sandık, sadece bir mobilya değil, 17. yüzyıl Salem yaşamının somut bir parçası olarak koleksiyonlardaki yerini aldı.