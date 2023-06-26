Titan denizaltısı 5 yolcusuyla Titanik enkazına dalmış, hareketinden 1 saat 45 dakika sonra iletişim kesilmişti. Aramalar sonunda Titan'a ait 5 büyük parça bulundu. Titan'da bir iç patlama yaşandığı görülüyor.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, ABD donanmasına ait "çok gizli" bir sistemin Titan denizaltısında yaşanan patlamayı olay sırasında tespit ettiğini yazdı. Habere göre ABD donanması 'gizli akustik algılama sistemi"ne sahip. ABD donanması görevlileri, kendilerine Titan'la iletişimin kesildiği bilgisi gelince saniyeler içinde sistemin su altı mikrofonlarından alınan sesleri analiz etmeye başladı. Habere göre gizemli askeri sistem Titan'ın bulunduğu enkaz alanı yönünden patlamaya benzer bir ses tespit etmeyi başardı.

Üst düzey bir ABD Donanması yetkilisi, "ABD Donanması, akustik verilerin bir analizini yürüttü ve iletişim kesildiğinde Titan denizaltısının çalıştığı yerin genel çevresinde bir iç patlama veya patlamayla tutarlı bir anormallik tespit etti. Belirleyici olmasa da bu bilgi devam eden arama ve kurtarma görevine yardımcı olmak için Sahil Güvenlik ile paylaşıldı" dedi.

ABD'li yetkililer, tespit edilen anormalliğin sesinin Titan'dan geldiğine kesin kanıt olamayacağını ancak bu keşfin arama yapılan alanın daraltılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

DENİZALTILARI İZLEMEK İÇİN Mİ KULLANIYORLAR?

Savunma yetkilileri sistemle ilgili ek bilgi vermedi ve güvenlik endişeleri nedeniyle sistemin kamuya açıklanmamasını istedi; ancak sistemin düşman denizaltılarını izlemek için kullanıldığı iddia ediliyor.

Şu anda Titan'ın, yetkililerin gemiyle iletişimi kaybettiği sırada patlayıp patlamadığı kesin olarak bilinmiyor. Habere göre ABD donanması, II. Dünya Savaşı'nın ardından Atlantik ve Pasifik'teki düşman denizaltıları tespit edebilmek için akustik sistemler geliştirmeye başlamıştı.