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800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!

Güney Amerika ülkesi Guyana, IMF tahminlerine göre bu yıl da yüzde 38 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olacak. Bu 'son derece hızlı' büyümeyi ise büyük ölçüde petrol üretimine borçlu.

27 Eylül 2023 | 14:08
Son Güncellenme: 27 Eylül 2023 | 14:22
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800 bin nüfuslu ülke, bu yıl da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olabilir!

IMF verilerine göre 2022 yılında %62.3'lük bir GSYH büyümesi kaydederek dünyadaki en yüksek büyümeyi gerçekleştiren yaklaşık 800.000 nüfuslu Güney Amerika ülkesi Guyana'nın, bu yıl da yüzde 38 büyüyerek unvanını koruması bekleniyor. 

CNBC'nin haberine göre IMF iyimserliğinde yalnız değil.

Fitch Solutions araştırma birimi olan BMI da "Guyana bu yıl patlayıcı bir büyüme görecek" görüşünde ve önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık %115 artması bekleniyor.

Bir analize göre, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi, büyük ölçüde petrol üretimi ve ihracat sektöründen elde edilen kârlarla 2028 yılına kadar %100'den fazla büyüme yolunda ilerliyor olabilir.

Fitch Solutions'ın Latin Amerika ülke riski başkanı Andrew Trahan, "Artışın kesin büyüklüğü, ek petrol üretiminin ne kadar hızlı bir şekilde devreye alınacağına bağlı" diye ekledi.

BMI, Guyana'daki petrol üretiminin, ülkenin Stabroek Bloğundaki yeni açık deniz sahalarının ExxonMobil liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından açılmasıyla bu yıl günde yaklaşık 390.000 varilden 2027 yılına kadar günde bir milyon varilin üzerine çıkacağını düşünüyor.

 ExxonMobil'e göre rezervin 11 milyar varil petrol barındırdığı tahmin ediliyor. 

Trahan, "Guyana'nın güçlü büyümesi, son yıllarda yapılan bir dizi keşfin ardından petrol üretimindeki hızlı artıştan kaynaklandı ve kaynaklanmaya devam edecek" dedi ve daha yüksek petrol üretiminin Guyana'nın net ihracatını destekleyeceğini sözlerine ekledi.

Üçüncü bir petrol sahasının devreye girmesiyle artan petrol üretiminin yanı sıra Guyana'nın petrol dışı sektöründeki büyüme de ulaşım, konut ve beşeri sermayenin artırılmasına yönelik yatırımlarla desteklendi. IMF'nin raporunda Guyana'nın tarım, madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinin de iyi performans gösterdiği vurgulandı.  

IMF'ye göre Guyana 2022 yılında %62,3'lük bir GSYH büyümesi kaydederek dünyadaki en yüksek büyümeyi gerçekleştirmişti. 

Trahan, ülkenin 2023 yılında da dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olacağını tahmin ediyor ve en azından önümüzdeki iki yıl boyunca bu unvanı korumasını bekliyor.

 

 

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