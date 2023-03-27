ARA
Bist 100
4997,8
-0,68%
Bist 100
Dolar/TL
19,0888
0,098%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5967
0,2797%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,079
0,2853%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1202,15
-0,91%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AB, 400 milyon euroluk krediyi geri istedi

Avrupa Birliği (AB), İtalya'nın 2019 yılında dönemin bayrak taşıyıcı hava yolu firması Alitalia'ya sağladığı toplam 400 milyon euroluk kredinin kurallara aykırı olduğuna ve geri ödenmesi gerektiğine karar verdi.

27 Mart 2023 | 17:30
0
AB, 400 milyon euroluk krediyi geri istedi

AB Komisyonu, İtalya'nın havacılık sektörüne sağladığı desteğe ilişkin alınan karar hakkında açıklama yaptı.

İtalya'nın 2019 yılında Alitalia'ya verdiği toplam 400 milyon euroluk kredinin AB kamu destek kurallarına aykırı bulunduğu kaydedilen açıklamada, İtalya'nın, bu kredi ve faizini Alitalia'dan geri alması gerektiğini bildirdi.

AB, daha önce Alitalia'ya 2017'de sağlanan toplam 900 milyon euroluk kredilerin geri ödenmesine karar vermişti.

Uzun yıllar mali sorunlar yaşayan ve Kovid-19 nedeniyle zor duruma giren Alitalia, 2021'de uçuşları tamamen durdurma kararı almıştı. Alitalia'nın yerini alan ITA firması almış ve tarifeli seferlere başlatmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1201,09 -1%
  • ALTIN ONS 1956,9 -1,1%
  • BIST 100 4997,8 -0,68%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0905 0,107%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5957 0,2749%
  • EURO/USD 1,0789 0,2742%
  • INGILIZ STERLINI 1,22779 0,29899%
  • JAPON YENI 131,536 0,756%
  • KANADA DOLARI 1,36865 -0,4343%
  • RUS RUBLESI 76,535 -0,964%
Günün En Çok Okunanları
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Altı sektörde üretime geri dönüşün yol haritası
GERİ
İLERİ
Gelecekte pasaportun yerini kalp atışı alabilir
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
Yetimhaneden multi-milyarderliğe götüren büyük fikir
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Depremler ev almayı planlayanların tercihlerini değiştirdi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
Bazı illerde kar geri dönüyor: Meteoroloji son tahminleri paylaştı
'Yeteneklerini görünce dehşete kapıldım': GPT4 Meslekleri elimizden alacak mı?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL