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  • AB'de tek kullanımlık plastik ambalajlara yeni yasaklar geliyor

AB'de tek kullanımlık plastik ambalajlara yeni yasaklar geliyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde atıkları azaltmak için otellerdeki mini şampuan şişeleri ve marketlerdeki ince plastik poşetler gibi bazı tek kullanımlık plastik ambalajları yasaklayan yasayı onayladı.

24 Nisan 2024 | 17:18
AB'de tek kullanımlık plastik ambalajlara yeni yasaklar geliyor

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, ambalajın azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesine yönelik yeni kuralları içeren yasa, 476 "evet" oyuyla kabul edildi.

Buna göre, AB'de ambalajların daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve ambalaj atıklarının azaltılması için yeni önlemler alınacak.

Genel ambalajlar ve plastik ambalaj atıkları 2030'a kadar yüzde 5, 2035'e kadar yüzde 10 ve 2040'a kadar da yüzde 15 azaltılacak.

AB'de 2030'dan itibaren bazı tek kullanımlık plastik ambalaj türleri yasaklanacak. Bu kapsama işlenmemiş taze meyve ve sebze ambalajları, kafe ve restoranlarda doldurulup tüketilen yiyecek ve içeceklerin ambalajları, tek kişilik soslar, krema ve şeker porsiyonları, tuvalet ürünleri, konaklamalardaki mini şampuan ve sabun ambalajları ile 15 mikronun altındaki çok hafif plastik torbalar dahil olacak.

Gıdayla temas eden ambalajlarda "PFAS" olarak bilinen "doğada yok olmayan kalıcı kimyasalların" belirli sınırlar üzerinde kullanımı da yasaklanacak.

2029 yılına kadar tek kullanımlık plastiklerin ve metal içecek kutularının yüzde 90'ının ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi gerekecek.

Yeni kurallar, üye ülkelerinin onayının ardından yürürlüğe girecek.

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