AB mahkemesi Belçika'nın şirketlere vergi muafiyetini yasa dışı buldu

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Belçika'nın vergi uygulamaları nedeniyle aldığı para cezasına karşı AB Komisyonu'na açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Belçika'nın çok uluslu şirketlere bağlı kuruluşlara tanıdığı vergi muafiyetlerinin yasa dışı bir yardım programı anlamına geldiğine karar verdi.

Kararda, mahkemenin AB Komisyonu'nun 2016 yılında Belçika'daki vergi sisteminin birlik kamu destek kurallarını ihlal ettiği yönündeki kararı onayladığı ifade edildi.

Belçika'da 2005 yılında başlayan ve çok uluslu şirketlerin faydalanabildiği vergi muafiyeti sistemi, 2016 yılında AB Komisyonu tarafından yasa dışı bulunmuştu.

Komisyon, Belçika'daki vergi sisteminden faydalanmış 55 şirketten 700 milyon avroluk ödenmemiş verginin toplamasını talep etmişti.

Belçika ve bazı şirketler bu karara karşı AB mahkemesinde hukuki süreç başlatmıştı.