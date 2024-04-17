ARA
Bist 100
9554,55
0,07%
Bist 100
Dolar/TL
32,4945
0,0149%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6453
0,2532%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0649
0,291%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2499,43
0,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AB mahkemesinden, Pablo Escobar markası kararı

Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesi, dünyaca ünlü Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar adının ticari marka olarak tecil edilemeyeceğine hükmetti.

17 Nisan 2024 | 15:19
AB mahkemesinden, Pablo Escobar markası kararı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Kolombiyalı suç örgütü elebaşı Pablo Escobar'ın isminin ticari marka olarak tesciline ilişkin açılan davada kararı açıkladı.

Mahkeme, Pablo Escobar ismini halkın uyuşturucu kaçakçılığı ve narko terörizmle ilişkilendirdiğine, bu nedenle söz konusu ismin AB'de ticari marka olarak tescil edilemeyeceğine karar verdi.

Porto Riko'da kurulan Escobar Inc, 2021'de Pablo Escobar adının çeşitli ürün ve hizmetlerde kullanımı için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvuruda bulunmuştu.

EUIPO, söz konusu marka adının kamu düzenine ve kabul edilen ahlak ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle tescil başvurusunu reddetmişti.

Escobar Inc, bu karara karşı hukuki süreç başlatmıştı.​​​​​​​

0
  • ALTIN GRAM - TL 2499,43 0,42%
  • ALTIN ONS 2392,51 0,41%
  • BIST 100 9554,55 0,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,638 -0,04%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37857 -0,27633%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,2435 -0,0358%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4945 0,0149%
  • EURO/DOLAR 1,0649 0,291%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6453 0,2532%
  • STERLIN/DOLAR 1,24676 0,34286%
Günün En Çok Okunanları
'Kalp krizi yaşı düşüyor' diyen bir profesörden 5 kritik öneri
Bugün başlıyor, sıcaklıklar artıyor
Bugün başlıyor, sıcaklıklar artıyor
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ABD'den Samsung'a 6,4 milyar dolarlık çip desteği
ABD'den Samsung'a 6,4 milyar dolarlık çip desteği
Citi'den altın tahmini
GERİ
İLERİ
'Kalp krizi yaşı düşüyor' diyen bir profesörden 5 kritik öneri
Bugün başlıyor, sıcaklıklar artıyor
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
Bugün başlıyor, sıcaklıklar artıyor
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ABD'den Samsung'a 6,4 milyar dolarlık çip desteği
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL