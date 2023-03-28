ARA
Bist 100
4811,45
-3,73%
Bist 100
Dolar/TL
19,1135
0,1136%
Dolar/TL
Euro/TL
20,7239
0,5263%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0843
0,4191%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1208,67
0,64%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • AB, nakit ve kripto varlık işlemlerini sınırlandırmayı planlıyor

AB, nakit ve kripto varlık işlemlerini sınırlandırmayı planlıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) komiteleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde nakit yapılan ödemeleri 7 bin avro ile sınırlandırmayı ve 1000 avronun üzerindeki kripto işlemleri sıkı denetlemeyi talep etti.

28 Mart 2023 | 17:53
0
AB, nakit ve kripto varlık işlemlerini sınırlandırmayı planlıyor

AP ekonomik ve mali işler ve sivil özgürlükler komiteleri, AB'nin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelesini güçlendirmeyi amaçlayan tasarıları görüştü.

Komiteler, bu alanda katı önlemler içeren yeni kurallar konusunda AP'nin tutumunu ve AB ülkeleriyle müzakere pozisyonunu belirleyen belgeleri kabul etti.

Buna göre, banka, fon, kripto varlık ve emlak ile profesyonel futbol kulübü gibi çeşitli kuruluşların, mal varlıklarını ve şirketi kimin kontrol ettiğini kanıtlaması ve müşterilerinin kimliğini teyit etmesi gerekecek.

Bu kuruluşlar, faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki risk türlerini belirleyecek ve merkezi bir sisteme iletecek.

Nakit ve kripto varlık işlemleri kısıtlanacak. Mal veya hizmet sağlayan kişiler tarafından kabul edilebilecek nakit ödemeler sınırlanacak. Nakit ödemeler için 7 bin avroya kadar limit getirilecek.

 'Altın pasaport'a yasak, 'altın vize'ye sıkı denetim geliyor  

Kripto varlık transferleri 1.000 avro ile sınırlandırılacak. Suçlular tarafından suistimal edilme riskinin açık olduğu yatırım yoluyla vatandaşlık "Altın pasaport" yasaklanacak, "Altın vize" gibi programlar da biçimde sıkı denetlenecek.

AB üyesi bütün ülkeler, kara para aklama ve terörün finansmanını önlemeye yönelik bir mali istihbarat birimi kuracak. Kara para aklama sistemlerini tespit etmek ve varlıkları zamanında dondurmak için ulusal yetkili makamlar, intifa hakları, banka hesapları, tapu veya emlak sicilleri hakkındaki bütün bilgilere erişebilecek.

Üye ülkeler, yat, uçak ve araba gibi değeri 200 bin avroyu aşan malların mülkiyeti hakkında bilgi toplayacak. Tasarılar, bu aşamadan sonra AP Genel Kurulu'nda oylanacak. Düzenlemenin son hali, AB ülkeleri ile AP arasındaki müzakereler sonucunda belirlenecek.

Mevcut uygulama nasıl?

Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor. Nakit ödemeler, Fransa'da 1.000 avro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin avro, Polonya'da 15 bin avroya kadar yapılabiliyor.

Bu sınırların üzerindeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor. Mevcut durumda Almanya'da nakit ödemek için bir sınır bulunmuyor ancak 10 bin avro üzeri ödemelerde kimlik göstermek gerekiyor.a

0
  • ALTIN GRAM - TL 1208,67 0,64%
  • ALTIN ONS 1966,66 0,51%
  • BIST 100 4811,45 -3,73%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,1135 0,1136%
  • EURO/TURK LIRASI 20,7239 0,5263%
  • EURO/USD 1,0843 0,4191%
  • INGILIZ STERLINI 1,23425 0,45987%
  • JAPON YENI 130,954 -0,465%
  • KANADA DOLARI 1,36138 -0,35973%
  • RUS RUBLESI 76,56 0,0327%
Günün En Çok Okunanları
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
Dünya Bankası'ndan 'kayıp 10 yıl' uyarısı
GERİ
İLERİ
Sessiz işten çıkarma nedir? Nasıl anlaşılır?
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Yeni trend: Özel yatlı, Bentleyli 'Kripto rehabilitasyon merkezleri'
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Tesla'dan Türkiye paylaşımı: "Türkiye 4/4"
SPK'dan Halkbank ve Vakıfbank'ın tahsisli sermaye artırımına onay
Kripto para borsası Binance ve CEO'su CZ’ye dava açıldı
Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2023)
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL